SCHEDA

Titolo originale: Ribbon No Kishi – (リボンの騎士)

Traduzione letterale: Il Cavaliere con il Fiocco

Titolo internazionale: Princess Knight

Autore: Osamu Tezuka

Genere: shoujo – avventura, azione, fiaba, fantasy, sentimentale

Rating: adatto a tutti

Pubblicazione giapponese: Pubblicato per la prima volta a puntate sulla rivista “Shoujo Club” tra il 1953 e il 1956, e poi in volume nel 1958.

Nel 1963 “Ribbon no Kishi” fu rivisitato da Tezuka che ne diede una nuova versione, completamente ridisegnata e in parte modificata nella trama, e pubblicata sempre sulla rivista “Nakayoshi” fino al 1966. Subito dopo uscì in volumi monografici. Questa la versione più conosciuta.

Successivamente, il fumetto ha avuto parecchie ristampe ed edizioni in diversi formati (anche in tempi recenti).

Titolo in Italia: La Principessa Zaffiro

Anno di pubblicazione in Italia: 2011

Casa Editrice italiana: Hazard

Traduzione: F. Nicodemi

Volumi: L’edizione Hazard, in tre volumi, riprende la versione del 1963

Trasposizione video

– “La Principessa Zaffiro” serie tv del 1967, arrivata anche in Italia. La versione animata riprende la versione della storia del 1963.

Manga relativi:

– “Futago no Kishi” (“The Twin Knights”) sequel

– “Sapphire: Ribbon no Kishi” remake, uscito nel 2008

TRAMA

Questo bel fumetto è considerato il primo “shoujo” (manga per ragazze) della storia. Inoltre ha avuto una grandissima influenza sui fumetti venuti dopo.

Nell’esporre la trama, ho scelto di usare i nomi originali del manga (invece nella versione italiana dell’anime sono stati leggermente cambiati).

Su nel cielo gli angeli donano a tutti i bambini, prima di nascere, un cuore, maschile o femminile a seconda del proprio sesso. Ma Tink, un angioletto dispettoso, provoca un brutto guaio, e dona ad una neonata anche un cuore maschile.

Così Sapphire, la principessa di Silverland, viene al mondo con due cuori. Anche se il suo aspetto fisico è da donna, dentro di sè ha anche un animo da uomo.

Per complicare ulteriormente la faccenda, c’è anche il fatto che nel suo regno le femmine non possono ereditare il trono, perciò i genitori decidono di farla passare per un maschio.

Grazie anche ai due suoi cuori, per 14 anni la principessa riesce senza difficoltà a mostrarsi come un coraggioso cavaliere quando è in pubblico, e invece comportarsi liberamente da donna quando è in privato con la sua famiglia. Accanto a lei c’è anche Tink che, scacciato dal cielo per il guaio, è stato condannato a rimanere accanto alla principessa fino a quando ella non rinuncerà al suo secondo cuore.

A cambiare la sorte di Sapphire ci penserà l’amore. In occasione di una sontuosa festa che fa accorrere gente dai paesi vicini, la principessa incontra e si innamora del principe del regno confinante, Franz.

Ma l’evento è anche l’occasione scelta dal perfido Duca Duralumin per rovesciare il trono: sua intenzione è di far diventare re suo figlio Plastic, e per riuscirci decide di assassinare Sapphire, per far ricadere poi la colpa su Franz…

Questo l’inizio di una lunga avventura di cappa e spada: ma alla fine Sapphire deciderà di tenere il suo cuore femminile o quello maschile?

