Titolo originale: Dragon Ball Z: Kami to Kami – Battle of Gods

Titolo internazionale: Dragon Ball Z: Battle of Gods

Genere: film d’animazione – azione, combattimento, fantastico

Rating: adatto a tutti

Durata: 85 minuti

Anno di uscita in Giappone: 30 Aprile 2013

Regista: Masahiro Hosoda

Character design: Akira Toriyama

Musiche: Norihito Sumitomo

Studio di animazione: Toei Animation – 20th Century Fox

Titolo in Italia: Dragon Ball Z: La Battaglia degli Dei

Anno di pubblicazione in Italia: proiettato nei cinema italiani il 1 e il 2 Febbraio 2014

Censura: no, addirittura i nomi solo quelli originali giapponesi e non quelli della versione (censurata) televisiva

Edizione italiana: edito in Dvd e Bluray dalla Lucky Red

Sigle:

sigla iniziale e finale

“Cha-La Head-Cha-La” di Flow

Anime relativi

Dragon Ball – prequel, serie tv

Dragon Ball Z – prequel, serie tv

Dragon Ball Super – storia alternativa, serie tv

La resurrezione di F – sequel, film d’animazione

TRAMA

Dopo un letargo di 39 anni, Bills, il dio della distruzione si è risvegliato.

Durante il suo sonno gli è apparso in sogno l’immagine di un guerriero Saiyan in grado di trasformarsi in Super Saiyan God. Dopo essere stato informato da Whis, suo amico ed accompagnatore, che Freezer è stato sconfitto da un Saiyan, Bills decide di recarsi sulla terra a cercare questo guerriero che potrebbe essere il guerriero apparsogli in sogno.

Una nuova terribile battaglia sta per scatenarsi per Son Goku e i suoi amici.

CURIOSITA’

– Questo film, a differenza degli altri, si ricollega direttamente alla serie ed al manga originale come midquel ufficiale, che collega la fine della saga di Majin Bu al finale di Drago Ball Z.

– Toriyama si è occupato della sceneggiatura del film.

– Toriyama si è ispirato al suo gatto di razza Cornish Rex per lo sviluppo di Bills.

– Il Super Saiyan God originariamente doveva essere molto muscoloso e con un mantello, ma Toriyama (fortunatamente) bocciò questa proposta.

ERRORI E PARADOSSI

– Il pianeta di Re Kaioh è ancora integro quando in realtà dovrebbe essere stato distrutto da Cell diversi anni prima. Infatti sia nella saga di Majin Bu che quella di Dragon Ball GT il pianeta non appare.

– Nel film Videl viene ferita ad una gamba e curata da Dende, qui Mister Satan si stupisce dei poteri del Namecciano e solo in quell’occasione scopre che si tratta del Dio della terra, cosa che nella serie Z ha scoperto da Trunks.

– Nel film, Videl annuncia di essere incinta, quindi il film si colloca circa 5/6 anni dopo la sconfitta di Majin Bu. Quindi come mai Goten e Trunks hanno ancora la stessa statura e lo stesso aspetto di quando hanno combattuto contro Majin Bu?

– Stessa cosa dicasi di Bulma che oltre ad essere praticamente uguale a prima, si scopre che sta festeggiando il suo 38° compleanno, quando in realtà dovrebbe compierne 44-45.

– Pilaf e i suoi sono tornati bambini a causa di un desiderio sbagliato ma se seguiamo la storia di GT questo avvenimento non ci sarebbe stato.

Goten e Trunks sono in grado di scogliere la fusione senza attendere 30 minuti.

– Quando i guerrieri Z evocano Shenron; quest’ultimo afferma di poter esaudire un solo desiderio. Ciò è errato poiché Dende stesso aveva modificato le sfere permettendo di esaudire due desideri prima della battaglia con Cell.

– Gohan si trasforma in Super Saiyan nonostante il potenziamento di Kaiohshin che rendeva inutile questa trasformazione. Anche se questo fatto fa collegamento con Dragon ball GT rimane di per se comunque un errore.

DOPPIATORI

Personaggio – Doppiatore giapponese – Doppiatore italiano

Son Goku – Masako Nozawa – Andrea Ward

Bilss – Kouichi Yamadera – Riccardo Rossi

Wiss – Masakazu Morita – Roberto Chevalier

Vegeta – Ryo Horikawa – Massimo De Ambrosis

Son Gohan – Masako Nozawa – Marco Vivio

Tenshinhan – Hikaru Midorikawa

Bulma – Hiromi Tsuru – Monica Ward

Buu – Kôzô Shioya

Son Goten – Masako Nozawa – Luca Baldini

Trunks – Takeshi Kusao – Daniele Raffaeli

ChiChi – Naoko Watanabe – Barbara De Bortoli

Videl – Yuko Minaguchi – Valeria Vidali

Kuririn – Mayumi Tanaka

Yamcha – Tohru Furuya

Piccolo – Toshio Furukawa – Danilo di Martino

Dende – Aya Hirano – Gabriele Patriarca

Narratore – Jouji Yanami

C 18 – Miki Itoui

Mr. Satan – Unshou Ishizuka – Francesco Pannofino

Mai – Eiko Yamada – Rossella Acerbo

Dr. Brief – Jouji Yanami

Drago Shenlong – Kenji Utsumi – Luca Ward

Oolong – Naoki Tatsuta – Fabrizio Mazzotta

Puar – Naoko Watanabe

Kaioshin – Ryouichi Tanaka – Angelo Nicotra

Pilaf – Shigeru Chiba – Lugi Ferraro

