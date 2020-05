anime – SI ALZA IL VENTO (Kaze tachinu) – di Hayao Miyazaki

A cura di Marichan

SCHEDA

Titolo originale: Kaze tachinu – (風立ちぬ)

Traduzione letterale: Si alza il vento

Il titolo del film fa riferimento ai versi del poeta francese Paul Valéry “Le vent se lève! Il faut tenter de vivre” ovvero “Si alza il vento! Bisogna tentare di vivere”

Titolo internazionale: The Wind Rises

Genere: film d’animazione – drammatico, sentimentale, storico

Rating: consigliato ad un pubblico maturo

Durata: 126 minuti

Anno di uscita in Giappone: 2013

Tratto: tratto dal manga “Kaze tachinu” sceneggiato e disegnato dallo stesso Miyazaki, a sua volta ispirato al romanzo “Si alza il vento” di Tatsuo Hori.

Director: Hayao Miyazaki

Series Composition: Hayao Miyazaki

Character design: Katsuya Kondou

Music: Joe Hisaishi

Studios: Studio Ghibli, Toho

Titolo in Italia: Si alza il vento

Anno di pubblicazione in Italia: uscito nei cinema del 2014, poi successivamente in home video

Trasmissione: disponibile in visione sulla tv online Netflix (servizio a pagamento)

Censura: no

Edizione italiana: edito in Dvd e Bluray dalla Lucky Red

TRAMA

Inizio Novecento. Jiro Horikoshi sogna di costruire aerei, seguendo le orme del suo eroe, il costruttore italiano Giovanni Battista Caproni. Dopo l’università si mette a progettare veicoli con il compagno di facoltà Honjo, intanto conosce e si innamora di Nahoko.

Ma i suoi sogni, quasi ingenui, di far volare le persone in libertà, si scontreranno presto sia con alcuni problemi famigliari, sia con la guerra mondiale.

CURIOSITÀ

– A differenza degli altri film di Miyazaki che sono per famiglie, questo film è indirizzato ad un pubblico più maturo.

– E’ l’ultimo film di Hayao Miyazaki prima del suo ritiro ufficiale dalle scene.

– I suoni di molti aeroplani nel film non sono “reali” ma sono fatti da attori con la propria voce, per una scelta stilistica dello stesso regista.

– Sconosciuto forse in Europa, in Giappone Jiro Horikoshi è famoso. Il film però romanza alcuni aspetti della sua vita.

– Giovanni Battista Caproni, il mentore di Jiro, è esistito davvero (nato a Massone il 3 luglio 1886 – morto a Roma, il 27 ottobre 1957); ed è stato un vero pioniere dell’aviazione.

DOPPIATORI

Doppiatori originali

Hideaki Anno: Jirō Horikoshi

Miori Takimoto: Nahoko Satomi

Hidetoshi Nishijima: Kirō Honjō

Masahiko Nishimura: Kurokawa

Steve Alpert: Castorp

Morio Kazama: Satomi

Keiko Takeshita: madre di Jirō

Mirai Shida: Kayo Horikoshi

Jun Kunimura: Hattori

Shinobu Otake: signora Kurokawa

Nomura Mansai: Giovanni Battista Caproni

Doppiatori italiani

Emiliano Coltorti: Jirō Horikoshi

Riccardo Suarez: Jirō da bambino

Rossa Caputo: Nahoko Satomi

Agnese Marteddu: Nahoko da ragazza

Massimo De Ambrosis: Kirō Honjō

Ambrogio Colombo: Kurokawa

Edwin Alexander Francis: Castorp

Luca Biagini: Satomi

Giulia Tarquini: Kayo Horikoshi

Chiara Fabiano: Kayo da bambina

Aurora Cancian: signora Horikoshi

Ugo Maria Morosi: Hattori

Barbara De Bortoli: signora Kurokawa

Benedetta Degli Innocenti: Kinu

Angelo Maggi: Giovanni Battista Caproni

