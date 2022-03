anime – POKEMON: MEWTWO COLPISCE ANCORA, L’EVOLUZIONE – di Kunihiko Yuyama, Motonori Sakakibara

4 1 Vota Vota l'opera (solo registrati)

SCHEDA

Titolo originale: Mewtwo no Gyakushū Evolution – (ミュウツーの逆襲 EVOLUTION)

Titolo internazionale: Mewtwo Strikes Back Evolution

Genere: film d’animazione – avventura, fantasy

Target: kodomo

Rating: adatto a tutti

Durata: 1 hr 40 min

Anno di uscita in Giappone: 2019

Tratto: 22° film basato sull’anime Pokémon.

Director: Kunihiko Yuyama, Motonori Sakakibara

Character design: Ayumi Kosaka, Kuniharu Takeuchi, Masamaru Kumagai

Music: Shinji Miyazaki

Studios: OLM

Titolo in Italia: Pokemon: Mewtwo colpisce ancora – L’evoluzione

Anno di pubblicazione in Italia: 2020

Trasmissione tv: no

Trasmissione tv online: iTunes, Netflix, Pokemon tv

Edizione italiana: non edito in home video

Sigle:

Opening Usa e Italia

“Pokémon Theme (Mewtwo Mix)” by Ben Dixon and The Sad Truth

Ending Usa e Italia

“Keep Evolving” by Haven Paschall and The Sad Truth

Trailer italiano

TRAMA

Informazioni utili: remake in CGI del primo film “Pokémon il Film – Mewtwo contro Mew”, e ventiduesimo film della serie animata.

Misty, Brock e Ash con il suo inseparabile amico Pikachu, stanno per vivere un’altra grande avventura. Ash ha ricevuto l’invito da parte di un allenatore misterioso. Non immaginerà mai di chi… cosa si tratti.

Questa è la storia della prova di una leggenda, e che allo stesso tempo diventerà tale.

DOPPIATORI

Doppiatori italiani

Davide Garbolino: Ash Ketchum

Alessandra Karpoff: Misty

Luca Bottale: Brock

Emanuela Pacotto: Jessie

Simone D’Andrea: James

Pietro Ubaldi: Meowth

Federico Danti: Narratore

Mario Zucca: Mewtwo

Giovanni Battezzato: Giovanni

Federica Valenti: Neesha

Paolo Sesana: Corey

Patrizio Prata: Fergus

Claudio Moneta: Dr. Fuji

Elda Olivieri: Miranda

Tiziana Martello: Infermiera Joy

Jolanda Granato: Agente Jenny

Doppiatori originali

Rika Matsumoto: Ash Ketchum

Mayumi Iizuka: Misty

Yūji Ueda: Brock

Ikue Ōtani: Pikachu

Satomi Kōrogi: Togepi

Megumi Hayashibara: Jessie

Shin’ichirō Miki: James

Inuko Inuyama: Meowth

Unshō Ishizuka: Narratore

Masachika Ichimura: Mewtwo

Kenta Miyake: Giovanni

Ayane Sakura: Neesha

Hiroshi Kamiya: Corey

Hiroyuki Yoshino: Fergus

Minoru Inaba: Dr. Fuji

Sachiko Kobayashi: Miranda

Chika Fujimura: Infermiera Joy

Chinami Nishimura: Agente Jenny

Kōichi Yamadera: Mew

