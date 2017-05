A cura di Wizard09

SCHEDA

Titolo originale: Dragon Ball Chou – Dragon ball Super – (ドラゴンボール超)

Titolo internazionale: Dragon ball Super

Autori: Akira Toriyama (storia) – Toyotaro (disegni)

Genere: shounen – combattimenti, azione, fantasy

Rating: consigliato ad un pubblico maturo

Anno di pubblicazione in Giappone: Giugno 2015 – in corso

Casa Editrice giapponese: Shueisha

Rivista: V Jump

Tratto: dalla serie tv “Dragon Ball Super“, a sua volta ispirata al manga “Dragon Ball” di Akira Toriyama

Volumi: 2 (in corso)

Titolo in Italia: Dragon ball Super

Anno di pubblicazione in Italia: 26.04.2017, in prosecuzione

Casa Editrice italiana: Star Comics

Volumi: 2 (in corso)

TRAMA

Sono passati diversi anni dalla sconfitta di Majin Bu, e sulla Terra regna nuovamente la pace.

Ma una nuova minaccia appare all’orizzonte: il dio della distruzione Beerus si è risvegliato e ha preso di mira la Terra!

IMMAGINI clicca per ingrandire

LINK inerenti alla serie

Materiale su “Dragon Ball” presente sul sito:

Discussioni sul forum:

COMMENTI

– Hai letto questa opera e vuoi recensirla, consigliarla o sconsigliarla agli altri utenti del sito? Basta solo che scrivi un Commento qua sotto!

– Oppure leggi i Pareri all’opera dati dagli altri visitatori del sito, sempre qua sotto!