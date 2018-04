A cura di Marichan

SCHEDA

Titolo originale: Lupin Sansei Part V – Lupin III: Part 5 – (ルパン三世 PART5)

Titolo internazionale: Lupin III: Part 5 – Lupin the Third: Part 5 – Lupin: Adventure in France

Genere: serie tv – azione, avventura, mistero

Rating: consigliato ad un pubblico maturo

Numero episodi: 3 – in corso

Anno di uscita in Giappone: Aprile 2018 – in corso

Rete tv giapponese: Tv Tokyo

Tratto: personaggio inventato da Monkey Punch.

Director: Yuichiro Yano

Series Composition: Ichiro Okouchi

Character design: Hisao Yokobori

Music: Yuji Ohno

Studios: Telecom Animation Film

In Italia: attualmente inedito, in quando il simulcast non è stato annunciato da nessun editore nostrano. E’ facilmente trovabile tradotto amatorialmente dai fansub via sottotitoli, come dal Gate-Subs.

Sigle:

opening

“Lupin Trois 2018” by Yuji Ohno & Lupintic Six

ending

“Seine no Kaze ni… (Adieu)” by Miyuki Sawashiro

Anime relativi:

Serie tv

– “Lupin III” (Rupan Sansei: Part I; Lupin III: La prima serie) – prequel

– “Le nuove avventure di Lupin III” (Rupan Sansei: Part II; Lupin III: La seconda serie) – prequel

– “Lupin l’incorreggibile Lupin” (Rupan Sansei: Part III; Lupin III: La terza serie) – prequel

– “Lupin: L’Avventura italiana” (Rupan Sansei: Part IV) – prequel

– “Lupin III: Mine Fujiko to Iu Onna” (Lupin III: Una donna di nome Fujiko Mine) – prequel/spinoff

TRAMA

Dopo l’avventura in Italia, Lupin e i suoi soci si recano in Francia. I tempi sono notevolmente cambiati, e il ladro gentiluomo ha una grande idea per guadagnare: sottrarre i soldi via internet. Il suo obiettivo sono i guadagni del grande sito criminale “Marco Polo”, che vende e poi manda comodamente a casa armi, droga e ogni altro tipo di merce illecita.

Ma c’è una “cassaforte” da aprire prima: un un server cloud, simile a una fortezza, che sta in mezzo al mare, dove sono conservati tutti i dati del sito criminale. Ma Lupin sa anche quale è la “chiave” che può aprirla: la hacker Ami, una giovane ragazza stralunata, ma intelligentissima, che ha creato i sistemi di pagamento di Marco Polo.

Sulle sue tracce, come sempre, l’Ispettore Zenigata, che si è alleato con le forze di polizia francese. Ma un aiuto inaspettato verrà anche da internet… Infatti, nuovi nemici di Lupin, hanno capito che il modo migliore per catturare il ladro è… rivolgersi ai social media!

Inoltre questi misteriosi individui sono anche molto interessati a scoprire se Lupin III ha i geni del famigerato Arsène Lupin, il più grande ladro di tutti i tempi, vissuto in Francia a inizio Novecento.

CURIOSITA’

– In ogni serie tv Lupin la giacca di colore diverso: in questa c’è l’ha blu, come nella quarta serie, ma con una differente cravatta.

DOPPIATORI

Doppiatori giapponesi

Kanichi Kurita – Lupin III

Kiyoshi Kobayashi – Daisuke Jigen

Daisuke Namikawa – Goemon Ishikawa XIII

Miyuki Sawashiro – Fujiko Mine

Kouichi Yamadera – Ispettore Zenigata

