MANGA AGOSTO 2024

Uscite MANGA (manhwa, manhua, italiani…) AGOSTO 2024

A cura di Marichan.

In questo sito abbiamo deciso di segnalare solo le uscite certe prese direttamente dai siti e dai canali social delle varie case editrici. Ogni volta che ci saranno novità, la lista verrà aggiornata (non tutte le case editrici mettono subito disponibile l’elenco delle uscite del mese). Clicca sul titolo dell’opera per leggerne la scheda su questo sito.

– STARS COMICS –

27 Agosto

A COUPLE OF CUCKOOS n. 11

€ 5,90

A WHITE ROSE IN BLOOM n. 2

€ 6,90

CLAYMORE NEW EDITION n. 21

€ 5,90

EDENS ZERO n. 23

€ 5,50

GACHIAKUTA n. 7

€ 5,20

KAGUYA-SAMA: LOVE IS WAR n. 26

€ 6,50

MARRIAGETOXIN n. 4

€ 6,50

ONE PIECE n. 108

€ 5,20

PANDORA HEARTS NEW EDITION n. 3

€ 12,90

PETSHOP OF HORRORS n. 3

€ 9,00

QUEEN’S QUALITY n. 20

€ 5,20

RAVE – THE GROOVE ADVENTURE NEW EDITION n. 11

€ 5,90

SHIKIMORI’S NOT JUST A CUTIE n. 9

€ 6,50

SUZUME n. 2

€ 6,90

TALES OF WEDDING RINGS n. 14

€ 6,50

THE BOXER n. 8

€ 13,90

WITCH WATCH n. 8

€ 5,90

– PLANET MANGA (PANINI) –

01 Agosto

Jumbo Max 8

7,50 €

Studio Ghibli Complete Works – Novità del mese!

Artbook – 25,00 €

08 Agosto

Agente 008 n. 26

5,90 €

Darwin’s Game 30 – ultimo numero!

5,90 €

My Home Hero 21

7,00 €

Seraph of the End 31

5,20 €

Saint Seiya: I Cavalieri dello Zodiaco – The Lost Canvas 17 – nuova edizione

5,20 €

Blue Exorcist 30

5,20 €

Hikaru No Go Ultimate Deluxe Edition 10

15,00 €

Bakuman! 10

7,50 €

L’Immortale – Il Libro dell’era Bakumatsu 9

7,00 €

The Dangerous Convenience Store 6

15,00 €

Wind Breaker 9

7,00 €

The Elusive Samurai 9

5,90 €

Yomi No Tsugai 6

5,20 € – variant 7,50 €

The Bugle Call 2

7,00 €

Ken il guerriero. Hokuto no Ken. Extreme edition 2

7,50 €

Dragon Head Omnibus 1 – Novità del mese!

45,00 €

Tenken – Reincarnato in una Spada 14

7,00 €

Un Marzo da Leoni 17

7,00 €

22 Agosto

Show-Ha Shoten! 6

7,00 €

Uncle From Another World 7

7,00 €

Spring Storm and Monster 2

7,00 €

World’s Finest Assassin Gets Reincarnated in Another World as an Aristocrat 6

7,00 €

Ristampe:

– Spy x Family 3, 7, 10

– One-Punch Man 5, 12

– L’Attacco dei Giganti 3

– Naruto il Mito 50, 53

– Hunter x Hunter 9

– Uncle From Another World 1

29 Agosto

Saga of Tanya the Evil 29

8,50 €

Drifting Dragons 16

7,90 €

Otherside Picnic 11

7,90 €

Atelier of Witch Hat 13

7,00 €

Soul Eater – Ultimate Deluxe Edition 12

13,00 €

Yawara! – Ultimate Deluxe Edition 10

15,00 €

D.N.Angel 3

15,00 €

Ender Geister – The Last Exorcist 1 – Novità del mese!

7,50 € – in alcune fumetteria in promozione a 1,99

Spy x Family Official Fanbook Eyes Only – Novità del mese!

Artbook 9,90 €

L’Impresa Eroica di Sasuke 1 – Novità del mese!

5,20 €

Berserk Deluxe 8

50,00 €

Blame! Master Edition – White 1 – Novità del mese!

18,00 €

Blame! Master Edition – White 2

18,00 €

Blame! Master Edition – White 3

18,00 €

Blame! Master Edition – White 4

18,00 €

Blame! Master Edition – White 5

18,00 €

Blame! Master Edition – White 6

18,00 €

Blame! Master edition. White cofanetto

Box con tutta la serie – 108,00€

Noblesse 5

14,90 €

– J POP –

07 Agosto

A Cruel God Reigns 10

Tales of Reincarnation in Maydare 3

Summer Ghost 2

Tokyo Higoro – Giorno per Giorno 2

Hirayasumi 6

Initial D 10

Mission: Yozakura Family 19

Re:Zero – Starting life in another world 8

Studio Cabana 4

USCITE DIGITALI

-Initial D 10

-A cruel God reigns 10

-Rosen Garten Saga 3

21 Agosto

Good Night World Box 1-5 – Novità del mese!

Magilumiere – Magical Girls Inc. 3

L’essenza di una musa 2

World’s End Harem 18 – ultimo volume!

Devillady 9 – ultimo volume!

Don’t Call It Mystery 7

La Divisa Scolastica di Akebi 11

Mononogatari 10

The Dangers in My Heart 6

28 Agosto

Oshi No Ko – My Star Il Romanzo: Spica – Novità del mese!

B-Komachi Collection Box

(Box Oshi No Ko My Star Il Romanzo + Oshi no ko 14 + gadget)

Oshi no Ko 14

Chaos Game 1 – Novità del mese!

Badducks Box 1-4 – Novità del mese!

Inazuma & Romance – Colpo di fulmine 2

Akane Banashi 7

Choujin X 9

Girl Crush 4

Non Tormentarmi Nagatoro! 19

Overlord – Il Romanzo 12

Rent a Girlfriend 22

Zombie 100 – Cento Cose da Fare Prima di Non-Morire 15

– MAGIC PRESS –

Skip Beat 41

6,90€

L’amore al tempo dei social 4

Le due facce di Tamon 3

Shutline 2

La saga del dio di pietra 1 – Novità del mese!

Il coniglio bianco e il principe delle bestie 2

The Crimson Spell 4

Virgin Road – The Executioner and Her Way of Life 6

L’harem alla fine dei mondi 10

Greaseberries 3

L’accademia delle superdotate – Novità del mese!

– FLASHBOOK –

(non comunicate)

– GOEN –

(uscite non comunicate – non escono volumi nuovi da Aprile ’24)

– DYNIT –

The isekai doctor 5

12,90 €

Shonan Junai Gumi. Black edition 7

9,90 €

Land 3

12,90 €

Nippon Sangoku – I tre regni del Giappone 2

€ 12.90

Manshu Opium Squad 10

€ 12.90

This Communication 5

€ 12.90

Red Cat Ramen 3

€ 12.90

– HIKARI –

(non comunicate)

– JUNDO –

SHENZE n. 3 – ultimo numero!

€ 9,90

– TUNUE’ –

UNICO – IL RISVEGLIO – Novità del mese!

€ 9,90

– COCONINO PRESS (DOKU) –

MAIWAI 10 – ultimo numero!

€ 8,90

POLVERE DI STELLE 5

€ 8.90

– ISHI PUBLISHING –

Berserk of Gluttony (Light Novel) 2

€ 14.00

A tutto gas 1 – Novità del mese!

€ 14.00

– SALDAPRESS –

Alice & Zoroku 4

€ 7.50

Teogonia 6

€ 7.50

– JUNDO –

Of Machines and Beasts 12

€ 9.99