Uscite MANGA e MANHWA – SETTEMBRE 2022

5 1 Vota Vota l'opera (solo registrati)



A cura di Marichan.

In questo sito abbiamo deciso di segnalare solo le uscite certe prese direttamente dai siti e dai canali social delle varie case editrici. Ogni volta che ci saranno novità, la lista verrà aggiornata (non tutte le case editrici mettono subito disponibile l’elenco delle uscite del mese).

SETTEMBRE 2022

– STARS COMICS –

01 Settembre

DETECTIVE CONAN NEW EDITION 25

€ 5,90

FOUR KNIGHTS OF THE APOCALYPSE n. 4

€ 4,50

MY HERO ACADEMIA n. 33

€ 4,30

QUEEN’S QUALITY n. 17

€ 4,50

SANPEI IL RAGAZZO PESCATORE TRIBUTE EDITION n. 2

€ 12,00

TATSUKI FUJIMOTO SHORT STORIES 17-21

€ 5,90 – edizione deluxe € 10,90

07 Settembre

FAIRY TAIL NEW EDITION n. 60

€ 4,30

HEAVENLY DELUSION n. 7

€ 6,90

HITORIJIME MY HERO n. 12

€ 6,50

IN THE CLEAR MOONLIT DUSK n. 1 – Novità del mese!

€ 5,50

KAGUYA-SAMA: LOVE IS WAR n. 15

€ 5,90

THE DECAGON HOUSE MURDERS n. 3

€ 6,90

VIGILANTE – MY HERO ACADEMIA ILLEGALS n. 14

€ 4,50

14 Settembre

A TE CHE CONOSCI L’AZZURRO DEL CIELO – HER BLUE SKY n. 1 – Novità del mese!

€ 5,90

CHILDREN OF THE WHALES n. 20

€ 5,90

DETECTIVE CONAN NEW EDITION 26

€ 5,90

DRAGON BALL ULTIMATE EDITION n. 5

€ 15,00

FATTI ODIARE – KIRAI DE ISASETE n. 3

€ 6,50

ONE PIECE NEW EDITION n. 95

€ 4,30

RECORD OF RAGNAROK n. 11

€ 5,90

SAINT TAIL NEW EDITION n. 4

€ 8,00

SANCTUARY n. 2

€ 15,00

SHAMAN KING FINAL EDITION n.35

€ 5,90

SHIRAYUKI DAI CAPELLI ROSSI n. 18

€ 5,50

21 Settembre

A SIGN OF AFFECTION n. 3

€ 5,50

CARDCAPTOR SAKURA COLLECTOR’S EDITION n. 8

€ 9,90

DETECTIVE CONAN – ZERO’S TEA TIME n. 5

€ 5,50

DRAGON BALL SUPER n. 17

€ 4,50

DRAGON QUEST SAGA – L’EMBLEMA DI ROTO II – GLI EREDI DELL’EMBLEMA n. 34

€ 5,90

GHOST GIRL n. 1 – Novità del mese!

€ 5,90 . versione variant € 6,90

HAIKYU!! COLLECTION n. 2

€ 25,80

MASHLE n. 7

€ 4,50

RUROUNI KENSHIN PERFECT EDITION n. 4

€ 9,00

SENSOR – Novità del mese!

€ 15,00

SOLO LEVELING n. 9

€ 8,90

SOLOIST IN A CAGE n. 1 – Novità del mese!

€ 6,90

SOLOIST IN A CAGE n. 1 – Novità del mese!

LIMITED EDITION CON BOX € 11,90

SUPER DRAGON BALL HEROES – BIG BANG MISSION!!! n. 3 – ultimo numero

€ 4,50

SWEET HOME n. 2

€ 12,90

TSUBAKI-CHO LONELY PLANET NEW EDITION n. 4

€ 5,50

28 Settembre

DETECTIVE CONAN NEW EDITION 27

€ 5,90

DR.STONE n. 21

€ 4,50

EDENS ZERO n. 16

€ 4,90

KAMISAMA KISS – NEW EDITION n. 1 – Novità del mese!

€ 9,00

RUN AWAY WITH ME, GIRL n. 3

€ 6,50

SHAMAN KING RED CRIMSON n. 1 – Novità del mese!

€ 5,90

TATSUKI FUJIMOTO SHORT STORIES 22-26

€ 5,90 – versione deluxe € 10,90

UZAKI-CHAN WANTS TO HANG OUT! n. 6

€ 5,90

– PLANET MANGA (PANINI) –

08 Settembre

Mushoku Tensei – Jobless Reincarnation 12

7,50 €

Black Lagoon 12

7,90 €

Master Keaton 11

14,90 €

Saga of Tanya the Evil 23

7,00 €

Eyeshield 21 – Complete Edition 6

14,90 €

Naruto – Il Film: la Prigione Insanguinata

ristampa – romanzo – 13,90 €

15 Settembre

Star Wars – Rebels 3

4,90 €

Plunderer 20

5,20 €

Konosuba! – This Is Wonderful World 10

5,20 €

Shy 6

5,20 €

Undead Unluck 6

5,20 €

One-Punch Man 25

5,20 €

Togen Anki – Sangue Maledetto 1 – Novità del mese!

5,20 €

Proteggi la Mia Terra 5

7,90 €

Yu-Gi-Oh! Complete Edition 2

14,90 €

22 Settembre

Moglie di Una Spia 1 – Novità del mese!

7,00 €

Shangri-La Frontier 4

5,20 €

Tenken – Reincarnato in Una Spada 7

6,50 €

Kengan Ashura 22

7,00 €

Spy×Family 9

5,20 €

Dead Dead Demon’s Dededede Destruction 12

7,50 €

Assassin’s Creed Dynasty 3

10,00 €

– J POP –

07 Settembre

Happy Shitty Life 1 – Novità del mese!

Call of the Night 4

Frieren – Oltre la fine del viaggio 7

Miss Kobayashi’s Dragon Maid 10

Oshi no Ko – My Star 4

Amanchu! 16

14 Settembre

La maschera di Innsmouth – Lovecraft. Box (Vol. 1-2) – Novità del mese!

Il Terzo Occhio 7

Squalificati – Ranger Reject 2

Black Jack 9

I diari della speziale 9

Non tormentarmi, Nagatoro! 11

Zombie 100 – n.10

Dance Dance Danseur 6

21 Settembre

DanDaDan 1 – Novità del mese!

regular e variant 6,50 €

Diario di una guerriera single – Il mio matrimonio con me stessa – Novità del mese!

Pokémon – La Grande Avventura Bianco e Nero – Novità del mese!

Golden Kamui 28

I am a Hero NE 6

Komi can’t communicate 22

Kowloon Generic Romance 7

Nuvole a Nord-Ovest 5

Smile down the Runway 5

28 Settembre

Il mistero di Ron Kamonohashi 1 – Novità del mese!

Happy of the End 1 – Novità del mese!

The Promised Neverland Artbook World – Novità del mese!

Tokyo Revengers 19

La maschera di Innsmouth 1 – Novità del mese!

– GOEN –

(non ancora annunciate)

– FLASHBOOK –

HIDAMARI GA KIKOERU FOUR SEASONS 1 – Novità del mese!

€ 7,50

CHANGE WORLD 2

€ 6,90

ORANGE 7

€ 6,90

– MAGIC PRESS –

BARBARITIES 3

LEGAMI D’AMORE 3

L’INGANNO DI FREYA 5

LA PRINCIPESSA SACRIFICALE E IL RE DELLE BESTIE 7

SKIP BEAT! 17

REDO OF HEALER 9

L’HAREM ALLA FINE DEI MONDI 3

– DYNIT –

IL DIARIO DELL’ISOLA DESERTA 3

€ 12,90

BIG GTO Deluxe BLACK EDITION 8

€ 9,90

IL CASTELLO INVISIBILE 4

€ 12,90

HELLO! SPANK 5

€ 12,90

I SEMI DELL’EROS 2

€ 12,90

JUNKET BANK 3

€ 12,90

KIKU THE CAT

€ 16,90

LA STELLA DEI GIANTS 3

€ 24,90

VAMPEERZ 7

€ 12,90

– HIKARI –

L’UOMO CHE VERRÀ E ALTRE STORIE – Novità del mese!

Osamu Tezuka

COMPENDIO DELLA VERA STORIA UNIVERSALE – Novità del mese!

Shintaro Kago